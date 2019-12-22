نجوى كرم تهنئ هاني شاكر بعيد ميلاده.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، رسالة تهنئة خاصة للفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الـ 67.

نجوى كرم، قالت في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “توتير”: “يا أحلى نائب ويا أحلى مدرسة فنية بحبك وعقبال المية”.

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في الوقت نفسه رد عليها الفنان هاني شاكر قائلًا: “حبيبة قلبي الفنانة الكبيرة نجوي كرم كل الشكر علي المعايدة الجميلة بعيد ميلادي من أحلى وأجمل قلب في الدنيا”.

يذكر أن الفنان هاني شاكر يحتفل بعيد ميلاده الـ 67، وبدأ الفنان الكبير وسط عمالقة الغناء في مصر مثل عبدالحليم حافظ، ومحمد عبدالوهاب، وفريد الأطرش لقب بأمير الغناء العربي.

وكان أول دخوله في عالم الفن عام 1966 في فيلم “سيد درويش”، حيث قام بدور سيد درويش في صغره، وقد تم اختياره من بين عشرات الأولاد، ثم شارك مع عبدالحليم في أغنية “بالأحضان” حيث كان من ضمن الكورال، أول من اكتشف صوت هاني شاكر هو الموسيقار محمد الموجي في نهاية عام 1972، حيث غنى له أول أغنية بعنوان “حلوة يا دنيا”.