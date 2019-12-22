زوجة محمد حماقي ترافقة في الحلقة النهائية من The Voice

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري محمد حماقي، على توجية تحية خاصة لجمهوره الذي يشاهد الحلقة النهائية من برنامج The Voice، والتي شهدت تتويج الصوت الرابح في موسمه الخامس.

كما وجه محمد حماقي، رسالة ترحيب خاصة لزوجته نهلة الجارحي، والتي حضرت البرنامج برفقته للمرة الأولى.

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محمد حماقي، نافس على لقب البرنامج بالمتسابق المغربي فهد فخري، والذي تميز بأداء اللونين العربي والإنجليزي معًا.

وشهدت الحلقة النهائية من البرنامج منافسة قوية بين أربعة متسابقين هم إيمان عبدالغني، من فريق الفنانة الإماراتية أحلام، والمتسابق رضوان الأسمر، من فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، والمتسابق مهدي عياشي، من فريق الفنان اللبناني راغب علامة، وفهد مفتخر من فريق محمد حماقي.

وتم تتويج المتسابق التونسي مهدي عياشي، باللقب الخامس لبرنامج The Voice، من فريق النجم اللبناني راغب علامة، في أول مشاركة لراغب كعضو لجنة تحكيم في البرنامج والذي حل فيه بديلًا عن الفنان اللبناني عاصي الحلاني.