زوج أنغام يكشف تطورات حالتها الصحية وتفاصيل مرضها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام مؤخرا تفاصيل المرض الذي تعاني منه الفنانة، حيث قالت إن أنغام كانت تعاني من حصوة على الكلى، وأنها قامت بتركيب دعامة حتى تستطيع إحياء حفلاتها الغنائية بشكل طبيعي.

الموزع الموسيقي أحمد إبرهيم، زوج أنغام، طمأن جمهورها على صحتها، وكشف تطورات حالتها، بقوله: “عاوز اطمن الناس اللي بتسألني عن #انغام هي بخير الحمد لله ووصلت الرياض وحفلاتها في ميعادها ، وان شاء الله اخلص شغلي واسافر لها”

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وأضاف: “الموضوع يتلخص في وجود حصوات على الكلى وتم وضع دعامة مؤقتا خلال عملية بسيطه لتخفيف الالم وان شاء اقرب توقف هتعمل عملية لتفتيت الحصوات ترتاح بعدها اسبوع وتستأنف تاني شغلها .. ربنا يشفي كل مريض شكرا”.

وكانت مديرة أعمال أنغام، راندا رياض، قد أكدت أن الفنانة المصرية ستقوم بإزالة الحصوة فور انتهائها من احياء حفلاتها الغنائية التي ارتبطت بها مؤخرا.

ونفت راندا رياض كل ما تردد عن أن أنغام تعاني من مرض في الدم، مؤكدة أن هذه الشائعات ليس لها أي أساس من الصحة.