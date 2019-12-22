رانيا محمود ياسين تعتزل تقديم البرامج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين اعتزالها تقديم البرامج، لافتة إلى أنها ستركز خلال الفترة المقبلة في عملها كفنانة فقط.

الفنانة المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “في ناس قالت لي إنها شافت لي برنامج على قناة الحدث”.

رانيا أضافت: “أكيد تم عرض محتوى قديم أنا قطعت علاقتي بالبرامج تماما.. أنا فنانة فقط.. تحياتي”، لتؤكد بذلك اعتزالها تقديم البرامج نهائيا”.

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يذكر أن الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين عملت كمقدمة برامج في منتصف 2015، في قناة CRT، وبعدها انتقلت لأكثر من قناة.

ومن ناحية أخرى، تواصل رانيا محمود ياسين، تصوير دورها فى مسلسل “فالنتينو”، والعمل من بطولة النجم الكبير عادل إمام، والذي المقرر عرضه في رمضان المقبل 2020، و من إخراج رامي إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر.

ومن المقرر أن تجسد رانيا شخصية جديدة، حيث أنها تعمل مدرسة ضمن مجموعة مدارس “فالنتينو” التي يمتلكها “نور عبد المجيد فالنتينو”، الذى يجسده الزعيم عادل امام، وخلال أحداث المسلسل يتبين أنها إمرأة عاقر لم تنجب، وهى طيبة وتعامل طلابها فى المدرسة وزملاءها بكل حب ومشاعر .