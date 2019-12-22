علامات الحمل تظهر على يسرا اللوزي في أحدث ظهور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة المصرية يسرا اللوزي حفل تكريم قنوات نايل دراما، والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن.

يسرا اللوزي ارتدت فستان فيروزي فضفاض، وبرزت عليها علامات الحمل، حيث ازداد وزنها، وبدت بوجه منتفخ.

Advertisements

الفنانة المصرية أعلنت حملها الثاني منذ فترة قصيرة،وقالت إنها لن تشارك في أي أعمال فنية بموسم رمضان القادم، وذلك بسبب حملها، حيث قالت: “أنا أنتظر الآن مولودى الثانى، وهذا جعل وجودى فى الموسم المقبل أمراً صعباً».

يسرا متزوجة من خارج الوسط الفني، وأنجبت منذ سنوات ابنتها «دليلة»، والتي خضعت منذ سنوات لعملية زراعة قوقعة.

وتشارك يسرا اللوزى فى فيلم “العنكبوت” مع الفنان أحمد السقا، إذ أنها ستظهر خلال أحداث العمل بدور صغير، ومن المقرر أن يعرض العمل بدور العرض السينمائى فى بداية العام المقبل.

كما تقوم يسرا أيضا بتصوير مسلسل «اطمني»، مع الفنان أحمد حاتم، ويتكون من 60 حلقة، ويعرض خارج الموسم الرمضاني.