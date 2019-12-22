أحدث ظهور لابنة الفنانة الفنانة المعتزلة شمس البارودي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

لا تظهر ناريمان ابنة الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي والفنان حسن يوسف إلا في مناسبات قليلة جدًا، وكان آخرها برفقة والدها الفنان حسن يوسف.

حسن يوسف تم تكريمه مؤخرا في حفل نايل دراما، وظهرت معه ابنته «ناريمان»، والتي ظهرت وهي ترتدي ملابس شتوية، بينما لاحظ الجمهور أنها لا تشبه والدتها.

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الفنان المصري ظهر في حفل النايل دراما وهو يستند على عصا، وبدت عليه علامات التقدم في السن.

الفنانة المعتزلة شمس البارودي تزوجت من الفنان حسن يوسف عام 1972، وذلك بعد قصة حب كبيرة، وأنجبت له 4 أبناء وهم عمر، ناريمان، عبدالله، ومحمد.

شمس اعتزلت عام 1985 بعد عودتها من العمرة، وارتدت النقاب ثم الحجاب، واستمرت حياتها مع حسن يوسف في هدوء، وتكررت شائعات عودتها للفن ولكنها لم تعد تهتم بنفيها.

ومن أهم أعمالها: «حمام الملاطيلي، هي والرجال، آخر العنقود، الراهبة، ليلة الزفاف، رحلة حب، فرقة المرح، الرجل الآخر»، وغيرها.