اختتام ميدل بيست الرياض.. المهرجان يحطم حاجز التوقعات ويتفوق عالميا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أسدل الستار على مهرجان "ميدل بيست" الموسيقي في الرياض مساء السبت محطما حاجز التوقعات، ومتفوقا على أكبر المهرجانات الخاصة بالموسيقى الإلكترونية في العالم.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن مهرجان "ميدل بيست" أزاح مهرجان كوتشيلا الذي يقام سنويا في ولاية كالفورنيا ومهرجان تومورلاند الذي يقام كل عام في بلجيكا عن عرش صدارة أكبر المهرجانات في العالم، واحتل قائمة أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم، بعدد حضور يومي يناهز 130 ألف زائر، يليه مهرجان كوتشيلا الأمريكي بحضور 99 ألفا في اليوم، فمهرجان تومورلاند البلجيكي بحضور يومي يقترب من 66 ألفا.

ووصل إجمالي المشاركين في فعاليات مهرجان "ميدل بيست" إلى أكثر من 70 فنان DJ عالميا، بعضهم يزور منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى، كما وشارك فيه 18 عنوانا عالميا و28 عرضا، بما في ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto وDavid Guetta.

ومن أبرز ضيوف المهرجان مارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين، مثل EDM DJ Cosmicat وDJ Duo Dish Dash، إضافة إلى عدد من الفنانين العالميين الآخرين.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس "موسم الرياض" تركي آل الشيخ، قد قال إن مهرجان "ميدل بيست" للموسيقى سيكون أضخم فعالية في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 100 DJ وفنان، مهنئا بذلك شركة "ميدل بيست" لصناعتها هذا الحدث.

كما حضر حفل ميدل بيست في ختامه عمرو دياب، وميريام فارس، وأكرم حسني، وراشد الماجد، وعمرو مصطفى، دينا الشربيني وعمرو يوسف وهشام ماجد وشيكو وحمادة إسماعيل وسعد لمجرد، وريهاب - وهو دي جيه (DJ) ومنتج إسطوانات هولندى شهير من أصل مغربي، وكتب رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ في تعليقه: "مسك الختام بليلة من العمر.. مو معقول هذولي مجتمعين مع ديجيهات عالميين... أنا جاااي".

وانطلق المهرجان الخميس الماضي الـ 19 من ديسمبر، مسجلا حضور اليوم الأول 130 ألفا، في رقم يعد الأكبر لحضور جماهيري على مستوى العالم في ليلة واحدة، وبمشاركة عالمية من الفنان رابح صقر.

وتصدر وسم #ميدل_بيست قائمة الوسوم الأعلى تداولا عبر منصة تويتر، بمئات آلاف التغريدات منذ مساء السبت وحتى مساء الأحد، نشر عليه المغردون السعوديون الصور ومقاطع الفيديو المتنوعة للفعاليات والحفلات التي وثقوها خلال حضورهم ختام المهرجان.

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وأحيا عمرو دياب حفلا ناجحا في ختام المهرجان، وقدم الهضبة ثلاث أغان من بينها أغنيته يوم تلات؛ إذ نالت الأغنية إعجاب الجمهور الذي تفاعل معها وسط حضور غفير تجاوز الستين ألفا.

إطلالات النجمات

وتألقت النجمات في "ميدل بيست"، بمجموعة من الإطلالات الانسيابية الناعمة، فاخترن الكاجول، كما اعتمدن على الأحذية الرياضية المريحة والأزياء والقطع المودرن، دون التقيد بالفساتين السواريه والملابس الكلاسيكية.

وظهرت عارضة الأزياء يني هارلو، بمعطف يزينه الفراء الأسود، ونسقت معه "تي شيرت" باللون ذاته، مع بنطلون أسود وقبعة من علامة ديور، وجعلت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها.

أما عارضة الأزياء أليساندرا أمبروزيو، فتألقت ببنطلون أسود من الجلد، ونسقت معه كنزة بيضاء ومعطفا بلون البيج، وفي إطلالة أخرى تألقت بجمبسوت من الجلد الأسود، وجعلت شعرها القصير منسدلا.

وأطلت عارضة الأزياء، صوفيا ريتشي، بمعطف من نقوش جلد النمر نسقت معه كنزة سوداء ذات ياقة مرتفعة، وبنطلونا أسود اللون، بينما اختارت عارضة الأزياء، حليمة عدن، إطلالة ناعمة، وغير متكلفة، كاجوال، فاختارت ارتداء معطف رمادي وحجاب منقوش بالألوان.

وشهد الحفل أيضا ظهور العديد من السياح من دول عدة حول العالم، حيث كان لسهولة الإجراءات لنيل التأشيرة دور كبير في تحفيز عدد من السياح للقدوم إلى السعودية.