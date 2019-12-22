يصغرها بـ 36 عاما.. صديق مادونا يحصل على موافقة والديه للزواج منها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصل صديق النجمة العالمية "مادونا" والذي يدعى "أحلى مالك ويليامز"، على موافقة والديه للارتباط بالنجمة العالمية، على الرغم من كونه أصغر منها سنا.

فقد كشفت والدته لوري (55 عاما) ووالده درو (59 عاما) خلال حديثهما إلى صحيفة "ميرور" البريطانية أن المغنية العالمية البالغة من العمر 61 عاما تخطط بالفعل لمستقبلها مع ابنهما البالغ من العمر 25 عاما، ويعتقدان أن الاثنين كانا متواعدين بالفعل لمدة عام.

وأخبر درو أنه التقى هو وزوجته لوري مع مادونا وقد تحدثت بالفعل عن التخطيط لمستقبلها مع أحلى مالك عندما تنتهي جولتها في مدام إكس العام المقبل.

وقال الزوجان إنهما يعتقدان أن ابنهما الذي يعمل كراقص معها قد يتزوج مادونا، على الرغم من الفجوة الكبيرة في العمر.

وأضاف أن مادونا واصلت اهتمامها بابنهما، ووصفته بأنه ذكي وموهوب للغاية.

وتابعا أن النجمة أخبرتهما أنها في حالة حب معه ولم يكن هناك ما يدعو للقلق؛ لأنها ستعتني به.

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وأشار درو أيضا إلى أن مادونا أكبر منه بسنتين، لكنه لا يشعر بالقلق من الفجوة العمرية.

والتقى أحلى مالك للمرة الأولى مع مادونا في سبتمبر، كما التقى أولادها الستة.

وكانت المغنية العالمية مادونا قد أكدت شائعات مواعدتها لـ "ويليامز" الجمعة قبل الماضي، حيث شوهدت وهي تقف على شرفة فندقها في ميامي مع حبيبها الذي كان يقف خلفها ويحتضنها تارة، ويدلك كتفيها تارة أخرى.

لم تكن مادونا وأحلى مالك هما الوحيدين اللذين كانا على الشرفة، بل تواجد معهما أيضا ثنائي آخر، ألا وهو ابنتها لورديس ليون سيكون، 26 عامًا، بالإضافة إلى رجلٍ مجهول الهوية، لكن يُعتقد بأنه حبيبها بسبب الوضع الحميمي الذي كانا فيه.

تعود إشاعات مواعدة مادونا للراقص الشاب إلى شهر يوليو الماضي، عندما نشرت فيديو عبر حسابها في إنستغرام وهي تراقصه بطريقة مثيرة.

وبحسب مجلة The National Enquirer، فقد نقلت بأن علاقة مادونا بأحلى مالك أخذت منحنى الجدية في شهر أغسطس الماضي، لكنّ هذا الأمر أقلق أصدقاءها؛ لأنّ النجمة مواكبة على مواعدة رجال أصغر منها بكثير، لدرجة أنّ أحد المصادر قال بأنّ مادونا لا تنظر إلى الرّجال الذين يكون عمرهم نصف عمرها!

وتمتلك مادونا تاريخا حافلا بمواعدة الشباب الصغار، أمثال الراقصين ابراهيم زعيلبات (23 عاما) وتيمور ستيفنز (26 عاما)، بالإضافة إلى عارض الأزياء كيفن سامبايو (31 عاما).