خلاف إليسا وميريام فارس.. شاهدي الحقيقة كاملة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تحاول الفنانة اللبنانية ميريام فارس إثارة الجدل في كل ظهور إعلامي لها، خصوصا في آخر ظهور لها بلقاء صحفي حين هاجمت مواطنتها إليسا.

بعض من المتابعين يرى أن فارس تتعمد ذلك، بالرغم من أنها تحاول جاهدة أن تظهر الجانب الإنساني من شخصيتها أيضا، خصوصا على المسرح، وكشفت ميريام فارس في لقاء صحفي عن سبب عدم تقبلها موقف إليسا الداعم لها.

وقالت فارس: "لو ما كانت إليسا عملت لايك للفيديو المسرب والمقطش والمحرف اللي نزل، كنت قبلت اعتذارها.. لكن اللايك خاصتها معناه دعم للفيديو وللإساءة لي".

وأضافت: "إليسا قالت إنها ما كانت تقصد تعمل لايك.. وإنها بتعمل أحيانا لايكات على شئ بيضحكها"، متسائلة: "إنتي شايفة إن دي حاجه تضحك؟".

وكانت إليسا علقت على أزمة تصريح مواطنتها، ميريام فارس، المسيء لمصر قائلة: "كل إنسان يخطئ، طبعا أنا سمعت ما قالته ميريام، أنا مصر بالنسبة لي خط أحمر مثل بلدي لبنان".

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وأضافت في تصريحات صحفية على هامش مهرجان "موازين" في المغرب، قائلة: "بس هي أخطأت واعتذرت، يمكن ما كان قصدها، ما بدنا نكبر الشغلة أكتر".

وبخصوص إعجابها بإحدى التغريدات التي عرضها الفيديو ، أوضحت إليسا: "ممكن أعمل إعجاب على شيء يضحكني مو قصدي أعمل إعجاب على شيء خاص بميريام"، وتابعت: "ميريام في النهاية مواطنة لبنانية، وأنا عمري ما أتهجم عليها".

وأشارت إليسا إلى "أن ميريام اعتذرت ونقابة الموسيقيين قبلت اعتذارها والشعب المصري، وأكيد مع الوقت بقدر وضعها".

اللافت أن الفيديو الذي تم تداوله عن رد ميريام فارس عن سؤال بشأن غيابها عن إحياء الحفلات في مصر، لم يكن مسربا؛ لأنه ضمن مؤتمر صحفي رسمي.

وقالت ميريام في تصريحها آنذاك: "قبل الثورة كنت أحيي أكثر من حفلين وثلاثة أسبوعيا، لكن بعدها توقفت الحفلات، وفي ذلك الوقت أنا كبرت وأجري ارتفع وزادت متطلباتي، بصراحة أصبحت تقيلة على مصر ولهذا لم أعد موجودة بكثرة هناك".

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وقتها وانتقدت العديد من الشخصيات الفنية والإعلامية الفنانة اللبنانية ميريام فارس وطالبوها بالاعتذار.