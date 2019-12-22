القاهرة – لايف ستايل
طرحت المطربة الأمريكية اليز لبيك ألبوم جديد تحت عنوان "سقارة"، من توزيع المنتج ريتشارد الحاج وشبكة موسيقى، وذلك عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب، وقناة موسيقى تي في و كل المتاجر الرقمية ومن بينها Anghami، Deezer،Amazon، Itunes، Spotify.
الألبوم يتضمن اغنية باللهجة المصرية تحمل عنوان" يا مصري "من كلمات نصر الدين ناجي وألحان و توزيع احمد جنيدي، وكذلك أغنيتين ديو مع الشيخ محمود التهامى هما سقارة هيد الألبوم و come to me وديو آخر بمشاركة المطرب وائل الفشني يحمل عنوان forever yours وديو اغنية" عاشر" بمشاركة بساطة باند.
ويتضمن الألبوم كذلك اغنية love will come again ، red moon ، carnival ، I will wait for you .
(ألبوم "سقارة" يمزج بين الموسيقي الغربية والعربية، مصري في كل تفاصيله، و شاركت "اليز" في تلحينه كاملا.
يذكر أن المنتج ريتشارد الحاج سوف يطرح كذلك خلال أيام سينجل جديدة للمطربة فاطمة عيد تحمل عنوان "أضحك وسيبها"، كلمات الشاعر أحمد سرور ، ألحان أحمد العتباني ، توزيع عمرو عبد الفتاح، هندسة صوتية ماهر صلاح ، منتج فني إسلام بيبو.
وقد يهمك أيضًا:
لأول مرة.. حكيم يتعاون مع الشاعر عصام شعبان في الألبوم الجديد
تعرف على تفاصيل الألبوم الغنائي الأول لمحمد رمضان
كانت هذه تفاصيل خبر شبكة موسيقى تطرح ألبوم "سقارة" للامريكية اليز لبيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.