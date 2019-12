شبكة موسيقى تطرح ألبوم "سقارة" للامريكية اليز لبيك

طرحت المطربة الأمريكية اليز لبيك ألبوم جديد تحت عنوان "سقارة"، من توزيع المنتج ريتشارد الحاج وشبكة موسيقى، وذلك عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب، وقناة موسيقى تي في و كل المتاجر الرقمية ومن بينها Anghami، Deezer،Amazon، Itunes، Spotify.

الألبوم يتضمن اغنية باللهجة المصرية تحمل عنوان" يا مصري "من كلمات نصر الدين ناجي وألحان و توزيع احمد جنيدي، وكذلك أغنيتين ديو مع الشيخ محمود التهامى هما سقارة هيد الألبوم و come to me وديو آخر بمشاركة المطرب وائل الفشني يحمل عنوان forever yours وديو اغنية" عاشر" بمشاركة بساطة باند.

ويتضمن الألبوم كذلك اغنية love will come again ، red moon ، carnival ، I will wait for you .

(ألبوم "سقارة" يمزج بين الموسيقي الغربية والعربية، مصري في كل تفاصيله، و شاركت "اليز" في تلحينه كاملا.

يذكر أن المنتج ريتشارد الحاج سوف يطرح كذلك خلال أيام سينجل جديدة للمطربة فاطمة عيد تحمل عنوان "أضحك وسيبها"، كلمات الشاعر أحمد سرور ، ألحان أحمد العتباني ، توزيع عمرو عبد الفتاح، هندسة صوتية ماهر صلاح ، منتج فني إسلام بيبو.

