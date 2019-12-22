الليلة عمرو دياب وراشد الماجد في حفل واحد بموسم الرياض

يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي، مساء اليوم السبت، ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ومن المقرر أن يشارك الهضبة عمرو دياب في الحفل المطرب السعودي راشد الماجد، ويقام الحفل تحت شعار "ميديل بيست".
ومن المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته منها: قمرين، ويّاه، وياك، يتعلموا، ده لو اتساب، راجعين، الليلة، وغيرها.
وكان عمرو دياب قد أحيا، يوم 14 ديسمبر الماضي، حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية على مسرح أبوبكر سالم بالرياض.
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