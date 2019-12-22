سميرة سعيد تطرح أغنية "هليلة" في حفل ختام "ذا فويس"

طرحت النجمة سميرة سعيد اليوم على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو فيديو كليب اغنية"هليلة" كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس.. اغنية "هليلة" سوف تغنيها سميرة سعيد الليلة فى حفل ختام برنامج "ذا فويس" ويقول مطلعها:.. هو انت بجد ولا هزار .. يا جماعة الليلة هليلة علقوا الزينة واضربوا النار .. الليلة هليلة ولعوا الانوار. Advertisements قد يهمك أيضا: سميرة سعيد تطرح برومو كليب أغنيتها الجديدة هوليلة سميرة سعيد تؤكد أنها لا تعدّ نفسها طباخة ماهرة على عكس ما هو معروف

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