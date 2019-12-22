نجمة Game of Thrones: لن ألبّي طلبات "السيلفي" بعد الآن









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت نجمة مسلسل Game of Thrones الممثلة البريطانية إميليا كلارك إنها لن تلتقط صور "سيلفي" مع المعجبين بعد الآن، بعدما أصرّ أحد المعجبين على التقاط صورة معها فيما كانت تعاني من نوبة قلق في المطار.

وقالت خلال لقائها في برنامج Table Manners الإذاعي مع جيسي وير أنها ستعيد النظر بطريقة تفاعلها مع المعجبين بعد نوبة هلع في أحد المطارات.

وشرحت أنها كانت تسير في المطار وحدها وبشكلٍ طبيعي. ثم شعرت بنوبة قلق وخوف بسبب الإجهاد. فتحدثت إلى والدتها عبر الهاتف لتخبرها بأنها تشعر بالضيق وكأنها لا تستطيع التنفس. وقالت: "بينما كنت وسط نوبة هلق وبكاء بسبب الضغط النفسي، ظهر هذا الرجل طالباً التقاط صورة سيلفي. فاعتذرت قائلة أنني أمر بلحظةٍ صعبة ولا يمكنني التنفس، لكنه أصر على الصورة بينما كنت لا أعرف كيف يمكن أن ألبّي طلبه وأنا في هذه الحالة". فقررت بعدها أن أعيد النظر بطريقة تواصلي وتفاعلي مع الجمهور، ولن ألتقط الصور مع المعجبين في وقتٍ قريب".

ورأت "كلارك" أن التقاط الصورة مع أي شخص يجب أن يأتي بنتيجة تواصل إنساني معه. أما التقاط المعجبين للصور معها كأن يقولوا لها نريد التقاط "صورة.. ثم وداعاً" دون أي تفاعل معها، فهو موقف مزعج ولا معنى له. موضحة أنها ترغب بمنح المعجبين التجربة التي يريدونها، ربما بعد دردشة صادقة بين إنسان وإنسان، ليكون التقاط الصورة لطيفاً لها وللمعجبين بها.