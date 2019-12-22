راغب علامة يطرح جديده باللهجةِ الخليجية







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: طرح الفنان راغب علامة أغنيته المنفردة الجديدة "كان غيرك أشطر" التي سيصورها بطريقة الفيديو كليب. وهي أغنية باللهجةِ الخليجية من كلمات خالد المريخي، وقدمها الموسيقار طلال بنغماتٍ موسيقية شرقية متطورة. فيما أشرف عليها بشكلٍ عام خالد أبو منذر.

هذا وقدمها علامة لأول مرة يوم أمس في الحلقة الأخيرة من برنامج The Voice الذي تُوّج فيها النجم التونسي مهدي عياشي بلقب "أحلى صوت" من فريق "علامة".

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