سوزان نجم الدين تكشف تعرّضها للنصب







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين أنها تعرضت للنصب في السنة الجارية. وذلك في لقاء مع برنامج "عرب وود" تحدثت فيه عن أسوأ شيء حدث لها خلال عام 2019. وقالت: أسوأ حاجة حصلت في العام 2019 أنني تعرضت "للنصب بالفلوس وفي حاجة ثانية اسمها نصبة".

يُذكر أن آخر أعمالها كان في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "ابن أصول" الذي شاركت في بطولته مع حمادة هلال. حيث قدمت دور والدته الصغيرة التي تحب ابنها بتملك يصل للغيرة ‏عليه من زوجته ما يحرمه الاستقرار في حياته‎.

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