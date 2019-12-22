دينا الشربيني تُغنّي مع عمرو دياب في موسم الرياض









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الفنانة دينا الشربيني بالغناء على المسرح مع الفنان عمرو دياب برفقة عدد من النجوم خلال اختتام فعاليات "ميدل بيست" التي بدأت مساء الخميس 19 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية الذي قدّم فيه "دياب" مجموعةً من أشهر أغانيه بتوزيعاتٍ جديدة مع منتجي الموسيقى العالمية "ريهاب" و"أفروجاك".

واستقبلها "دياب" على المسرح باعتبارها الفنانة الوحيدة بين الرجال، فأمسك يديها قائلا "تعالي تعالي أهلا أهلا". ثم ناولها مذياعه بعدما تعطل مذياعها خلال حديثها للجمهور.

