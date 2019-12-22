شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم من المتوقع مشاركتهم في مهرجان Coachella لعام 2020..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من عشاق الموسيقي و الغناء فعاليات مهرجان " Coachella " الذي يضم سنويا عدد من أهم و أشهر نجوم الغناء في العالم .
كشفت عدد من وسائل الاعلام وأبرزها "جاست جيرد " عن بعض النجوم المتوقع مشاركتهم في مهرجان " Coachella " لعام 2020 والذي يقام في عطلة نهاية الأسبوع من 10 أبريل إلى 19 أبريل في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، وهم ترافيس سكوت و فرانك أوشن و فرقة الروك الأمريكية " Rage Against the Machine " ، لكن حتي الآن لم يكشف القائمون علي المهرجان عن هذه الاسماء بشكل رسمي .
يذكر أن ترافيس سكوت قد شارك آخر مره في المهرجان في عام 2017 ، في حين لم شارك فرانك أوشن بالمهرجان منذ عام 2012.
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