شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Cats لـ تايلور سويفت وأدريس إلبا يفشل فى تحقيق الإيرادات بـ أول أيام عرضه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فيلم الكوميديا والدراما العائلى Cats، يوم الجمعة الماضية، في دور العرض الأمريكية، وحقق في الافتتاحية الخاصة به إيرادات وصلت إلى 2 مليون و 620 ألف دولار.
ومن المقرر أن يصل الفيلم إلى دور العرض المختلفة خلال الأيام المقبلة، وبالرغم من التقييمات المنخفضة التي حصل عليها الفيلم على موقع "imdb"، ولكن توقع النقاد أن يحقق الفيلم الإيرادات العالية، بسبب مزج الشخصيات الكرتونية، بالشخصيات الحقيقية، في الفيلم الجديد.
فيلم Cats من بطولة إدريس البا، إيان ماكلين، ريبل ويلسون، جودي دينش، تايلور سويفت، جيمس كوردين، راي وينستون، فرانشيسكا هايوارد، جنيفر هدسون، لوران بورجوا، ميت مولي، لوري ديفيدسون.
يدور فيلم Cats حول قبيلة من القطط تسمى Jellicles، التي تقرر سنويًا أي واحد سيصعد إلى طبقة أعلى وهى Heaviside، ومن ثم يعود إلى حياة Jellicle من جديد.
العمل من إخراج توم هوبر، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع تى اس إليوت، لي هول، أندرو لويد ويبر.
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم Cats لـ تايلور سويفت وأدريس إلبا يفشل فى تحقيق الإيرادات بـ أول أيام عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.