شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Cats لـ تايلور سويفت وأدريس إلبا يفشل فى تحقيق الإيرادات بـ أول أيام عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فيلم الكوميديا والدراما العائلى Cats، يوم الجمعة الماضية، في دور العرض الأمريكية، وحقق في الافتتاحية الخاصة به إيرادات وصلت إلى 2 مليون و 620 ألف دولار.

ومن المقرر أن يصل الفيلم إلى دور العرض المختلفة خلال الأيام المقبلة، وبالرغم من التقييمات المنخفضة التي حصل عليها الفيلم على موقع "imdb"، ولكن توقع النقاد أن يحقق الفيلم الإيرادات العالية، بسبب مزج الشخصيات الكرتونية، بالشخصيات الحقيقية، في الفيلم الجديد.

فيلم Cats من بطولة إدريس البا، إيان ماكلين، ريبل ويلسون، جودي دينش، تايلور سويفت، جيمس كوردين، راي وينستون، فرانشيسكا هايوارد، جنيفر هدسون، لوران بورجوا، ميت مولي، لوري ديفيدسون.

يدور فيلم Cats حول قبيلة من القطط تسمى Jellicles، التي تقرر سنويًا أي واحد سيصعد إلى طبقة أعلى وهى Heaviside، ومن ثم يعود إلى حياة Jellicle من جديد.

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العمل من إخراج توم هوبر، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع تى اس إليوت، لي هول، أندرو لويد ويبر.