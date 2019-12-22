شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل ألبوم أحمد باتشان الجديد وطرحه 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب أحمد باتشان من تسجيل ألبومه الجديد، ويتم حاليا عقد اللمسات الأخيرة قبل طرحه فى الأسواق، ومن المقرر أن يتم طرحه في يناير عام 2020 .
تعاون أحمد باتشان فى الألبوم مع أهم صناع المزيكا فى مصر والوطن العربى، فمن الشعراء تم التعاون مع أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وخالد تاج الدين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، عزيز الشافعى، أحمد المالكى، عمرو المصرى، وهشام صادق، وخالد فرناس، أما الملحنين فتم التعاون مع خالد عز، ورامى جمال، ومصطفى محفوظ، وأحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، أما فى التوزيع الموسيقى فكان مع توما، وكريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، وعمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.
ويُعد أحمد باتشان من أشهر نجوم الشباب فى الفترة الأخيرة، وله العديد من الأغنيات الناجحة مثل "قابلتك امتى"، وأغنية "راح"، و"حبك شر" وكل منهم حققت ملايين المشاهدات عبر موقع "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل ألبوم أحمد باتشان الجديد وطرحه 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.