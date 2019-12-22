شكرا لقرائتكم خبر عن السيدات أولاً.. عمرو دياب يقدم دينا الشربيني لجمهوره في حفل الميدل بيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الميجا ستار عمرو دياب، على تقديم الفنانين المصريين المشاركين معه في حفل الميدل بيست ضمن فعاليات موسم الرياض، أمس.

وكان في مقدمة الحاضرين مع الهضبة على خشبة المسرح، الفنانة دينا الشربينى، التي حرص على تقديمها أولاً قائلاً "السيدات أولاً.. انا معايا فنانة، وكلهم بعد كدا فنانين، معايا الفنانة دينا الشربيني"، وسرعان ما ظهرت الشربيني لتبدي للجمهور سعادتها في الظهور.

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وألهب دياب حماس جمهوره بغناء أشهر أغانيه القديمة والجديدة، وكان أبرزها أغنية "يوم تلات"، وأغنية "يتعلموا"، التى رددها الجمهور معه، بعد أن شاركه على خشبة المسرح الفنان أكرم حسنى والفنان محمد هنيدى.

وضم اليوم الثالث والأخير من حفل الميدل بيست الذي احتضنته العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 170 ألف زائر ليحقق الحفل الأضخم في الشرق الأوسط رقماً قياسياً في الحضور.

وضم حفل الميدل بيست 18 حفلاً عالمياً و28 عرضاً، بما فى ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص، ومن أبرز الضيوف المنتظر حضورهم ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكى، بالإضافة إلى 24 من الفنانين السعوديين وغيرهم من الفنانين العالميين والعرب.