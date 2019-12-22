شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تشارك جمهورها بفيديو وهى فى طريقها للدكتور بدون مكياج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختفت الفنانة فيفى عبده، عن الانظار ولم تشارك متابعيها بأي فيديوهات منذ وفاة شقيقتها منذ شهر ، و عادت فيفى بفيديو جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت وهى فى طريقها لدكتور الأسنان، وقالت فيفى:" اخيرا طلعت و رايحة لدكتور الاسنان و مش حاته ميكب آب، وواحشتونى أوى ويارب تبقى سنة سعيدة عليا، وكتبت لها الفنانة شيماء سيف، قائلة:" مش محتاجه ميك اب انتى قمر فى كل حالاتك".
وكانت الحاجة سعاد، شقيقة فيفى عبده، رحلت عن عالمنا يوم الجمعة 22 نوفمبر الماضي داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وذلك بعد صراع قصير مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.
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