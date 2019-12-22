شكرا لقرائتكم خبر عن أنوارها خطفت الأنظار.. بريتنى سبيرز وصديقها سام أصغرى أمام شجرة كريسماس ضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهرت النجمة العالمية بريتني سبيرز مرتادي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " وذلك بنشرها صورة جديدة و هي تقف امام شجرة كريسماس ضخمة مزينة بالكثير من الاضواء ، كذلك هي محاطة بعدد كبير من الهدايا، و كان بصحبة بريتني سبيرز صديقها سام أصغري.

حصدت صورة بريتني سبيرز التي نشترها على " إنستجرام " ما يقرب من 600 ألف likes خلال 9 ساعات فقط .

وحسب موقع " جاست جيرد " أن بريتني ستقضي ليلة عيد الميلاد هذا العام مع ابنائها شون بريستون ذو الـ 14 عام وجايدن جيمس البالغ من العمر 13 عام.