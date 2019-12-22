شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الحسيني عندليب في "سينما مصر" مع خالد جلال وطبيب في " المحاكمة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الفنان الشاب أحمد الحسيني عدة شخصيات في العرض المسرحي " سينما مصر" مع المخرج خالد جلال حيث يقدم شخصية المطرب ابراهيم فريد التي جسدها العندليب عبدالحليم حافظ في الفيلم الشهير " معبودة الجماهير " ويغني الحسيني خلال العمل المسرحي اغنية " بلاش العتاب " ليمتع جمهور المسرحية بصوته .



احمد الحسيني وخالد جلال

الحسيني يجسد خلال العمل المسرحي أكثر من شخصية منها شخصية " عمر الشريف " في فيلم " صراع في المينا " ومحمود ياسين في فيلم " الخيط الرفيع " ومحرم فؤاد فيلم " حسن ونعيمة " بالإضافة لعدة أدوار مساعدة في اكثر من مشهد .



احمد الحسيني اثناء تكريمه في الخليج 365

أحمد قال لليوم السابع أنه سعيد بتجربته الأخيرة مع المخرج خالد جلال في منتدي شباب العالم بشرم الشيخ من خلال العرض المسرحي " المحاكمة فهي تجربة فريدة بالنسبة له شارك فيها مع شباب من 17 دولة ليخرج في النهاية عمل عالمي متكامل هو مسرحية " المحاكمة " التي كان لنا شرف مشاهدة الرئيس لها .

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احمد الحسيني في شخصية العندليب في معبودة الجماهير بسينما مصر

وأوضح الحسيني أنه يجسد في العمل شخصية " الطبيب " الذي قام بإجراء عملية لسيدة تلد فتاة بمتلازمة داوون ويقنع والدها ويدور بيني وبينه حوار ينتهي بعودته لابنته ورضائه بالأمر الواقع ويربيها لتصبح فاعلة في المجتمع وهذه رسالة مهمة جدا .

وأشار الحسيني أنه طرح منذ وقت قصير كليب غنائي بعنوان " متفائل خير " كلمات أحمد علي محمد عطية والحان وليد نور وتوزيع اسلام فتحي واخراج علي محمد علي .