شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع من بولاق لـ وسط البلد بسبب "الخطة العامية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان على ربيع عدة مشاهد من "الخطة العامية" اسم فيلمه الجديد اليوم داخل منطقة وسط البلد، وذلك بعدما انتهى فريق العمل الأسبوع الماضى من تصوير عدة مشاهد أخرى ما بين طريق اسكندرية الصحراوى وبولاق ابو العلا.

فيلم "الخطة العامية" من بطولة على ربيع ويشارك فى بطولته إلى جانبه مجموعة من النجوم مثل غادة عادل وعمرو عبد الجليل، كما أن الفيلم من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، وإخراج معتز التونى.

على جانب آخر يستعد على ربيع من أجل تصوير مسلسل "وصل أمانة" منتصف يناير القادم، وهو المسلسل الذى يلعب بطولته بجانب الفنان مصطفى خاطر، الذى يشاركا معاً للمرة الأولى خلال الدراما بعد سنوات من العمل معاً ضمن فاعليات "مسرح مصر".