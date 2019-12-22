شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب رابع بطلات "نساء من ذهب" مع نادية الجندى ونبيلة عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، على المشاركة فى بطولة مسلسل "نساء من ذهب" – اسم مبدئى – مع النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، المأخوذ من فورمات أمريكى لشركة دينزى ويكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته ويخرجه وائل احسان والمقرر بدء تصويره فى شهر يناير المقبل لعرضه على احدى القنوات العربية فى شهر رمضان 2020.

وبانضمام سميحة أيوب تكون البطلة الرابعة للعمل إلى جانب نادية الجندى ونبيلة عبيد وهالة فاخر، لتعود بالمسلسل إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "أوراق التوت" عام 2015 تأليف أيمن سلامة وإخراج هانى اسماعيل وشاركت فى بطولته إلى جانب كمال أبو رية، صابرين، محمد رياض، صفاء سلطان، نورهان، أحمد صيام، هيدى كرم، طارق صبرى وآخرين.



بطلات مسلسل نساء من ذهب

المسلسل يعتمد على 4 بطلات رئيسيات هم نادية الجندى ونبيلة عبيد، اضافة إلى سميحة أيوب وهالة فاخر، حيث انتهت الجهة المنتجة مع الاتفاق مع معظم الفنانين المشاركين فى البطولة قبل الاعلان عن أسمائهم خلال الفترة المقبلة، كما تم معاينة عدد من أماكن التصوير فى لبنان الذى سيكون بها معظم مشاهد العمل.

وتأتى فكرة اجتماع نادية الجندى ونبيلة عبيد فى مسلسل واحد بناء على طلب القناة العربية المتعاقدة على عرضه فى رمضان، وحدث ذلك بعد شهر رمضان الماضى وبالفعل وافقت النجمتان واجتمعا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية فى جلسة عمل لقراءة المعالجة والحلقات التى تم الانتهاء منها.