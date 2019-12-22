بالصور| ليلى زاهر عفوية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت ليلى ابنه الفنان أحمد زاهر مجموعة من الصور، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت ليلى في الصور عفوية وبدون مكياج، ونالت الصور إعجاب جمهورها. يذكر أن ليلى أحمد زاهر ظهرت لأول مرة مع النجم تامر حسني، إذ شاركت في بطولة فيلمه "كابتن هيما" عام 2008

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