محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء توجهها للطبيب الأسنان.
وظهرت فيفي في الفيديو، داخل سيارتها، مرتدية غطاء رأس، وقالت إنها في طريقها إلى طبيب الأسنان، كما أوضحت أنها لا تضع مكياجا، وقررت أن تريح وجهها من المواد التجميلية لفترة، لذا ستظهر في الفترة المقبلة في الفيديوهات التي تنشرها بدون مكياج.
وحرصت الفنانة شيماء سيف أن تعلق على الفيديو: "مش محتاجة ميك أب، أنتي قمر في كل الحالات".
يُذكر أن أخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر"، رمضان الماضي، بطولة حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي، تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| فيفي عبده في طريقها للطبيب: "زهقت من المكياج".. وشيماء سيف تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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