بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل كوميدي.. أحمد حلمي لجمهوره: أنتم الجائزة الحقيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان أحمد حلمي عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل ممثل كوميدي لعام 2019، من مجلة "دير جيست".

ونشر حلمي صورًا، أثناء تسلمه الجائزة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "شكرا لكل الجمهور اللي صوتلي وكان سبب في اني اخد جايزة افضل ممثل كوميدي ٢٠١٩، أنا بعتبركم انتو الجائزة الحقيقية اللي ربنا اكرمني بيها، وشكرا لتشجعيكم ولحبكم وشكرا لمجلة دير جيست علي كل اللي بتعملوه للفن وللفنانين بحبكو".

وكان أخر أعمال حلمي فيلم "خيال مآتة" وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب ‏وعبدالرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي‎.‎