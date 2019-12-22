بالصور| منة فضالي داخل مركب في أسوان: "أنا بكار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في أسوان.

وظهرت منة في الصور بإطلالة كاجوال، من داخل مركب في نيل أسوان، مرتدية على رأسها "طاقية" ملونة، وعلقت: "أنا بكار إيه رأيكم".

وتشارك منة في المسلسل السوري "مقابلة السيد آدم"، من إخراج وتأليف فادي سليم، ويشاركها بطولة المسلسل محمد الأحمد، وغسان مسعود، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

ويتناول مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" قضية تجارة الأعضاء البشرية، في إطار بوليسي.