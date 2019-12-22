محمد إمام يكشف موعد طرح الإعلان الرسمي لـ"لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان محمد إمام عن موعد طرح الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد "لص بغداد"، المقرر عرضه العام الجديد 2020.

ونشر إمام صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجده في باريس، وعلق: "صباح الفل، انتظروا الإعلان الرسمي لفيلم لص بغداد، الأسبوع القادم إن شاء الله".

يُذكر أن "لص بغداد" تدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته الفنان محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن، وصلاح عبدالله، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.