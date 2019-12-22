بالصور| بقبلة على جبينها.. سامح عبدالعزيز ينهي خلافه مع كاملة أبوذكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المخرج سامح عبدالعزيز، عن انتهاء الخلاف بينه وبين المخرجة كاملة أبوذكري، والذي نشب قبل عدة أشهر، بسبب مسلسل "زي الشمس".

ونشر عبدالعزيز صورًا جمعته بكاملة، ظهر في واحدة بينها وهو يقوم بتقبيل جبينها، وكتب في تعليقه على الصور "حبيبتي واختي الزمردة، سفيره النوايا الحسنة، احنا معهد السينما حبايب ما يزرع داخلنا ينبت على ملامحنا.. الحمد لله".

وتابع "القوة الضاربة.. نقفل السنة دي بقى".

Advertisements

جدير بالذكر أن خلافًا نشب بين كاملة وسامح بعد عدم استكمال الأولى لتصوير حلقات مسلسل "زي الشمس" بطولة الفنانة دينا الشربيني، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، واستكمل تصويره عبدالعزيز.

وكانت كاملة كتبت وقت الخلاف عبر حسابها على "فيسبوك": "أبسطها يا محترم كنت ما تحطش اسمك علي شغل انت ما عملتوش ولا اخترت الديكورات وكل أماكن التصوير حتى الحلقة الـ ٣٠ تقريبا ولا الممثلين من كبيرهم لصغيرهم ولا شكلهم".

وأضافت: "ولا طريقة أدائهم ولا الألوان ولا اشتغلت مع السيناريست بالساعات على الحلقات، كنت تحط اسمك على شغلك يا محترم لما يبتدي فعلا لا ده انت كمان بتقول مبسوط أوي إن عاجبكم شغلي أنا الحقيقة كنت مش عايزة أتكلم بس زاد عن حده".