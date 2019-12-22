تراند اليوم : محمد هنيدي يسخر من فنانة شهيرة لعدم استحمامها

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نشرها الفنان المصري محمد هنيدي عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة له يسخر بها من الفنانة العالمية ” ليدي جاجا ” .

ونشرت الفنانة مؤخرا تغريدة عبر حسابها على ” تويتر ” عن عدم استحمامها منذ فترة طويلة قائلة : ” سألتني مساعدتي متي آخر مرة استحممت رديت قائلة لا أعلم ” .

ليعلق هنيدي على ذلك بطريقة ساخرة حيث أعاد نشر تغريدة ليدي جاجا وأرفقها بصورة له يظهر مشمئزا بها وكانت من فيلمه الشهير ” فول الصين العظيم ” .

وتفاعل متابعي محمد هنيدي على التغريدة بشكل كبير مؤكدين أن منشورها ليس طريفا ولا تتمتع بالحس الكوميدي .