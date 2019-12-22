ميلانيا ترامب في سن الـ17 عاما.. لن تستطيعوا التعرف عليها!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - تداول ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا، للسيدة الاولى للولايات المتحدة ، ميلانيا ترامب ، وهي في سن الـ17 عاما.



وتظهر ميلانيا في الصور مغايرة تماماً لما هي عليه اليوم، فالمتصفح للصور والمتمعن فيها دون الإشارة إلى أنها لميلانيا لن يستطيع التعرف عليها.

وبدأت سيدة أمريكا الأولى مهنة عارضة الأزياء في سن الـ16. وعندما أصبحت في الـ17 من العمر، رآها المصور ستاين جيركو في عاصمة جمهورية سلوفينيا (من جمهوريات يوغسلافيا السابقة) ليوبليانا وهو يغادر عرضا للأزياء هناك، فدعاها إلى جلسة تصوير تجريبية.

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ويروي "جيركو" القصة قائلاً: "كان ذلك في يناير 1987 عندما عدت إلى المنزل قبل نهاية عرض للأزياء في قاعة المهرجان، فرأيت الفتاة التي أثارت إعجابي للوهلة الأولى، فكانت طويلة القامة نحيلة وجذابة ذات شعر طويل وتملك عيونا متميزة".



وأضاف: "كانت تلك الفتاة هي ميلانيا كينيس"، وعلى الفور دعوتها إلى الأستوديو الخاص بي لجلسة التصوير الأولى، وكانت ترتدي ملابسها الخاصة ، و تنبأت بأنها ستكون واعدة جداً".

وساهم جيركو بشكل كبير في تسليط أضواء الشهرة عليها، ما أدى إلى توقيعها عقدا مع وكالة عرض أزياء في ميلان (إيطاليا) حين بلغت الـ18 من العمر، كما أنها عملت في باريس أيضا.