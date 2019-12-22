الأربعاء.. تكريم حسن حسني بمهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

يُكرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في دورته الرابعة، الفنان حسن حسني، وذلك مساء يوم الأربعاء المقبل، على مسرح النهار بشارع قصر العيني، ومن المقرر ان تستمر فعالياته حتى 31 ديسمبر.

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يذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان، المخرج سامح بسيوني، نائب مدير المهرجان الفنانة منه بدر تيسير.

ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم سامح مهران،

رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج أحمد شفيق، والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والفنانة هالة فاخر، وصبحي السيد، أستاذ السينوغرافيا، والمخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والمخرج محمد مرسي، والمخرج مصطفى فكري، والمخرج مرقس عادل.