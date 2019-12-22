تفاصيل حفلات حكيم في رأس السنة

يستعد المطرب حكيم لإحياء ثلاث حفلات بمناسبة رأس السنة، وذلك في فنادق الفورسيزون والكونكورد وجي دبليو ماريوت.

ومن المقرر أن يقدم حكيم خلال الحفلات مجموعة متنوعة

من أجمل أغانيه القديمة والجديدة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.

يشار إلى أن المطرب حكيم كان طرح أربع أغنيات

من ألبومه الجديد "الرجل الصح"، وهي "سيبونا في حالنا، ليلة بمبي، الجارسون، الرجل الصح".

يذكر أن الألبوم شارك في تنفيذه عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، والمنتج الفني فايز عزيز، إنتاج "lion of Egypt hakim".