يستعد المطرب حكيم لإحياء ثلاث حفلات بمناسبة رأس السنة، وذلك في فنادق الفورسيزون والكونكورد وجي دبليو ماريوت.
ومن المقرر أن يقدم حكيم خلال الحفلات مجموعة متنوعةمن أجمل أغانيه القديمة والجديدة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.
يشار إلى أن المطرب حكيم كان طرح أربع أغنياتمن ألبومه الجديد "الرجل الصح"، وهي "سيبونا في حالنا، ليلة بمبي، الجارسون، الرجل الصح".
يذكر أن الألبوم شارك في تنفيذه عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، والمنتج الفني فايز عزيز، إنتاج "lion of Egypt hakim".
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل حفلات حكيم في رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.