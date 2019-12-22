شاهد.. عمرو دياب يغني "يوم تلات" بتوزيع جديد في ختام "ميدل بيست"

أحيا السوبر ستار عمرو دياب، بالأمس، حفلًا غنائيًا ناجحًا في ختام الحدث الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط "ميدل بيست"، بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي.
قدم الهضبة خلال الحفل ثلاث أغانٍ بمشاركة الدي جي العالمي "Re3hab"، من بينها أغنيته يوم تلات، التي نالت إعجاب الجمهوروتفاعلوا معها بالهتاف، بعد تقديمها بتوزيع جديد.
يشار إلى أن أغنية "يوم تلات"، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي.
يذكر أن "ميدل بيست"، هو الحدث الأضخم للموسيقي في الشرق الأوسط، وقد أعلن عن المستشار تركي آل شيخ،واستضافته المملكة العربية السعودية على أكبر 5 مسارح لمدة ثلاثة أيام، وشهد المهرجان حضور عدد ضخم، وغنى به نخبة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي، أبرزهم راشد الماجد، ورابح صقر، وعمرو دياب، ومحمد حماقي، ميريام فارس، إضافة إلى 70 "دي جي" من مختلف الجنسيات.
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