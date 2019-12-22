شاهد.. عمرو دياب يغني "يوم تلات" بتوزيع جديد في ختام "ميدل بيست"

أحيا السوبر ستار عمرو دياب، بالأمس، حفلًا غنائيًا ناجحًا في ختام الحدث الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط "ميدل بيست"، بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي.

قدم الهضبة خلال الحفل ثلاث أغانٍ بمشاركة الدي جي العالمي "Re3hab"، من بينها أغنيته يوم تلات، التي نالت إعجاب الجمهور

وتفاعلوا معها بالهتاف، بعد تقديمها بتوزيع جديد.يشار إلى أن أغنية "يوم تلات"، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي.

يذكر أن "ميدل بيست"، هو الحدث الأضخم للموسيقي في الشرق الأوسط، وقد أعلن عن المستشار تركي آل شيخ،