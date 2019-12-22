بالتخصص.. حكيم يستعد لـ "الهاتريك" في رأس السنة

تطوَّر المطرب حكيم الدائم ولمعان بريقه المتواصل جعله الأكثر تواجدًا في حفلات رأس السنة بين النجوم العرب، وهو ما جعل كل المتعهدين يتسابقون للتعاقد معه في حفلاتهم بسبب رغبةكل الأماكن الكبري، أن يحتفل مع ضيوفها.
واختار حكيم هذا العام ثلاث حفلات"بالفورسيزون والكونورد وجي دبليو ماريوت" ليتصدر بورصة النجوم في هذهالليلة بالتخصص، كما حدث في السنوات الأخيرة، ويصبح" هاتريك" هذه الليلة متفوقًا علي الجميع.
يذكر أن الفنان حكيم طرح 4 أغنيات من ألبومه الجديد "الرجل الصح"، وهي "سيبونا في حالنا، ليلة بمبي، الجارسون، الرجل الصح"، وحققت الأغنيات نجاحات ضخمة.
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