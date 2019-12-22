شاهد.. ياسر السقاف يهنئ مهدي عياشي بعد فوزه بلقب ذا فويس

حرص الإعلامي ياسر السقاف، مقدم برنامج ذا فويس، علي تهنئة المتسابق التونسي مهدي عياشي، من فريق راغب علامة، بعد حصوله على لقب الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس".

نشر السقاف مقطع فيديو قصير، عبر حسابه

الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهر فيه إلي جانب عياشي وهم يرقصون فرحين بفوز الأخير، وعلق قائلًا: "مبروك يا ابن تونس".يذكر أن المتسابقين الأربعة التابعين لراغب علامة، و أحلام، ومحمد حماقي، وسميرة سعيد، كانوا قد انتقلوا إلى الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس" بالأمس، وحقق مهدي عياشي اللقب بحصوله على أعلى نسبة تصويت، متفوقًا على منافسيه.