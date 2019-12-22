المعاصر والتجريبي يحتفي بفوز عرض الطوق والإسورة في مهرجان قرطاج

تحتفي إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، بفوز عرض الطوق والإسورة بجائزة مهرجان قرطاج، وتنظم لقاءً للإحتفال بتلك المناسبة.
وسيتم توزيع شهادات تقدير علي المشاركين بإعداد وتنظيم الدورة السابقة الـ ٢٦ و خاصة المتطوعين الذين كانوا عنوانًا
ومن المقرر أن يحضر حفل توزيع شهادات التقدير، مجلس إدارة المهرجان برئاسة د. سامح مهران، وأيضًا ابطال العرض المسرحي الطوق والاسورة، بالإضافة الي اهم رموز المسرحالمصري الفنانة القديرة سميحة ايوب ، سميرة عبد العزيز ، سيد رجب ، احمد كمال ، رشوان توفيق ، سمير العصفوري ، وغيرهم.
يذكر أن مسرحية " الطوق و الأسورة" قد فازت بجائزة الشيخ القاسمى لأفضل عرض عربي في مهرجان الهيئة العربية للمسرح في يناير هذا العام .
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