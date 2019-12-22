شاهد.. أحلام تهنئ مهدي عياشي صاحب أفضل صوت في ذا فويس

هنأت المطربة أحلام، المتسابق التونسي مهدي عياشي، من فريق راغب علامة، بعد حصوله على لقب الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس".
كتبت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي
جدير بالذكر أن المتسابقون الأربعة التابعون لراغب علامة، و أحلام، ومحمد حماقي، و وسميرة سعيد، كانوا قد انتقلوا إلى الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس" بالأمس، وحقق مهدي عياشي اللقب بحصوله على أعلى نسبة تصويت، متفوقا على منافسيه.
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