كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن يوسف يرد على شائعة عودة زوجته شمس البارودي للتمثيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الفنان حسن يوسف، على شائعة عودة زوجته المعتزلة شمس البارودي للتمثيل.

وقال حسن أثناء لقائه مع برنامج "عرب وود" إن هذه إشاعة سنوية دائمًا تظهر في شهر رمضان، ولكن هذا العام ظهرت هذه الشائعة مبكرًا.

Advertisements

وتابع حسن قائلاً :"شمس معتزلة من ٣٧ سنة، ولا تفكر أبدًا في أنها تقف أمام الكاميرا مرة أخرى".

وفي سياق آخر، يعرض لحسن حاليًا على ف قناة الحياة مسلسل "الضاهر"، وهو بطولة محمد فؤاد، حسن يوسف، مادلين طبر، فريال يوسف، تامر عبد المنعم، رغدة، أميرة هاني، عمر حسن يوسف، إنجي شرف، أحمد منير ، علاء زينهم ، علاء مرسي، مظهر أبو النجا، صبري عبد المنعم، دارين حداد، وتأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.