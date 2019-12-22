تراند اليوم : سميرة سعيد تطرح كليب ” هليلية” عبر يوتيوب

طرحت الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ اغنيتها الجديدة “هليلية” التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.

الأغنية تلاقي اصداء ايجابية ورواجا كبيرا بين الجمهور، وهذا ليس من الغريب على سميرة سعيد اذ ان كل اعمالها تأخذ ضجة ونجاح.

على صعيد آخر كانت أكدت سميرة سعيد أنها ليست طباخة ماهرة، مشيرة الى انها كانت تتواصل مع والدتها لتقوم بتحضير بعض الوصفات.

وأشارت سعيد في مقطع من كواليس برنامج “ذا فويس” حيث تشارك في لجنة تحكيم البرنامج الى أنها تزوجت ووجدت نفسها لا تعرف شيئاً عن المطبخ.