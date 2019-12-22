تراند اليوم : مشاعر صادقة وحب يجمع الصديقين السقا وكريم عبد العزيز-صورة

شارك أحمد السقا جمهوره بصورة له وهو يحتضن صديقه، كريم عبد العزيز في حفل توزيع جوائز الدير جيست للأفضل في عام 201‪9

وعلق احمد السقا على الصورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “‏اخويا وعشرة العمر كريم عبد العزيز ‎#دير_جيست”.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين “‏‎حبايب قلبي نجوم السينما العربية” و “‏‎ربنا يديم المحبة والأخوة بينكم” و “‏‎الف مبروك للفنانين المحترمين والرجاله بجد انا بحب اعمالكم لانكم بتوصلوا رساله وبطريقه محترمه ” و” ‏‎ربنا يخليك ويسعدك يارب دايما بنور الله”.

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الجدير بالذكر أن أحمد السقا يواصل حاليا تصوير فيلمه الجديد “العنبكوت”، الذي يشارك في بطولته منى زكى وظافر العابدين، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.

فيلم العنكبوت بطولة “محمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبد الوهاب ويسرا اللوزى وريم مصطفى، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.