شاهد .. الإعلان الأول للموسم الجديد من ” The Voice Kids “

كتب امير فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2019 03:53 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لبرناج المواهب ” The Voice Kids ” على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقاطع فيديو من الإعلان الدعائي الأول للموسم الجديد من البرنامج .
والتي ظهر بها أعضاء لجنة التحكيم للموسم الجديد وهم نانسي عجرم ومحمد حماقي وعاصي الحلاني كلا منهم في إعلان على حدا .
وجاء التعليق على مقاطع الفيديو : ” يتبع ” .. ولم يتم تحديد موعد إنطلاق أولى حلقات البرنامج بعد .
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