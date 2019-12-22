الجيش البريطاني يستعين بنجمة تليفزيون الواقع ” كيم كارداشيان ” لتجنيد الشباب

كتب امير فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2019 03:53 مساءً - كشفت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن استعانة الجيش البريطاني بنجمة تليفزيون الواقع ” كيم كارداشيان ” في ظل استعداده لإطلاق حملة إعلانية في مطلع العام الجديد من أجل تشجيع البريطانيين للتجنيد في الجيش .
حيث أن قادة الجيش قرروا اللجوء لكيم كاردشيان لأنها واحدة من المؤثرات على مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا ولديها أكثر من 157 مليون متابع .
وأوضحت أن الهدف من الحملة هو غرس الثقة بالنفس في الشباب بأهمية الخدمة في الجيش .. وأن الحملة تستهدف الأعمار ما بين 16 و 25 عاما لإعادة تعريف ما يعتبرونه نجاحا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فقط .
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