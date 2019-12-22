بلقيس ساحرة في أول جلسة تصوير شتوية بـ6 إطلالات أنيقة.. اختر أجملها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة اليمنية بلقيس لأول جلسة تصوير شتوية للموسم الجديد لصالح إحدى المجلات، وشاركت محبيها بلقطات منها

بلقيس اختارت للجلسة 6 إطلالات شديدة الأناقة، نوّعت فيها ما بين الـJumpsuit والفساتين والجيب، بالإضافة للكاجول، في الوقت الذي اعتمدت فيه لمسات تجميلية مختلفة من حيث تسريحات الشعر وأسلوب الماكياج، وكانت حريصة على معرفة رأي جمهورها في اختيارهم لأفضل إطلالة، حيث ارفقت الصور بتعليق كتبت فيه: «اي لوك عجبكم اكثر شي؟».

يُذكر أن بلقيس احيت مؤخراً حفل غنائي حاشد على حلبة فورمولا البحرين، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، واختارت للحفل «لوك» مبتكر بعيد عن الفساتين والأزياء التقليدية، حيث ارتدت بدلة سوداء براقة، ورفعت شعرها للخلف بـ«ضفيرة» زينتها بإكسسوار لامع، زاد طلّتها بريقاً على المسرح.

من ناحية أخرى، طرحت بلقيس فيديو كليب مؤخراً لأغنية بعنوان «تعالى تشوف» باللهجة المغربية، كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل، توزيع محمد رشيد علي، إخراج عبدالرفيع عبديوي، وقد استعانت الفنانة الشابة بفريق من هوليود لتصوير الكليب في مراكش بشكل مبهر.