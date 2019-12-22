تتويج مهدي عياشي بلقب «أحلى صوت» في الموسم الخامس من The Voice.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاز المتسابق التونسي مهدي عياشي بقلب «أحلى صوت» في الموسم الخامس من برنامج The Voice، وهو من فريق النجم اللبناني راغب علامة.

مهدي وصل للحلقة النهائية من البرنامج المذاع عبر شاشة mbc، ونافس على اللقب أمام إيمان عبدالغني من فريق الفنانة الإماراتية أحلام، وفهد مفتخر من فريق النجم المصري محمد حماقي ورضوان الأسمر من فريق الديفا المغربية ميرة سعيد، ونجح في الحصول على أعلى نسبة تصويت.

النجم اللبناني راغب علامة أعرب عن سعادته وفخره بفوز مهدي، وحرص على رفع العلم التونسي مع عياشي على المسرح، مهنئاً العالم العربي بولادة موهبة قوية جديدة، وبالإضافة للقب، حاز مهدي على جائزة البرنامج، وهي عقد انتاج فني وإدارة أعمال من شركة بلاتينوم ريكوردز، حيث ستنتج له ألبوم غنائي كامل.

الحلقة الأخيرة من البرنامج شهدة عدة مفاجأت، حيث طرح راغب علامة أغنية جديدة باللهجة الخليجية بعنوان «كان غيرك أشطر»، ألحان طلال، وكلمات خالد المريخي، كما طرحت أحلام أغنية جديدة بعنوان «أنا ما أدري» كلمات بدر بن عبدالمحسن وألحان الموسيقار طلال، ونافستهما سميرة سعيد بأغنية جديدة أيضاً بعنوان «هُليلة» من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.