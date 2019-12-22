أمل رزق عن والدة محمد الشرنوبي: معرفش مين الناس دي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

سخرت الفنانة المصرية أمل رزق، من تصريحات والدة الفنان المصري محمد الشرنوبي وذلك بعد خطوبة الأخير قبل أيام من راندا رياض مديرة أعمال أنغام، وقالت: "معرفش مين الناس دي".

وأضافت أمل رزق في لقاء خاص لـ"فوشيا"، خلال حضورها فعاليات حفل توزيع جوائز الدير جيست في نسخته الـ 16 أنها أغلقت ملف الحديث في هذا الأمر تماما.

وأوضحت أنها لم تر منشور والدة محمد الشرنوبي مستهزئة بما كتبته بالقول: "أنا الناس تتابعني ما أتابعش حد".

وتحدثت الفنانة المصرية عن تفاصيل إطلالتها التي اعتمدتها خلال حفل الدير جيست.

وكانت تسببت تصريحات أمل رزق، عن المطرب الشاب محمد الشرنوبي الذي كان مرتبطا بابنتها "لمى" في رد والدة الشرنوبي عليها عبر حسابها الشخصي.

وقالت والدة محمد الشرنوبي في رسالة نارية لأمل رزق عبر فيسبوك: "بجد اترددت كتير قبل ما أنزل البوست بس بجد الكلام جه قدامي بالصدفة، إنتي بتجيبي سيرة شرنوبي ليه بعد 4 سنين من فسخ قراءة الفاتحة؟".

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وأضافت: "على فكرة مفيش حاجة تشتمي عليها وممكن الكل يدخل على البوست ويشوف الكومنتات اللي مكتوبة هيعرف مين شرنوبي ومين أنتي، وعلى فكرة إحنا ناس متربية جدا".

وأردفت: "كنت ممكن أرد صح عليكي وأقولك مين اللي مش بيقدر بيوت الناس المحترمة ومين اللي ساب مين، بس أنا أكبر بكتير من إني أرد على كلام ملوش معنى والردود اللي على البوست كانت كفيلة ترد عليكي".

وكانت قالت الفنانة أمل رزق، لـ"فوشيا" أثناء حضورها عرض أزياء المصمم أحمد حافظ: "ابنتي ليس لديها وسط، عندما أحبته كانت تحبه بشدة، ثم تحول هذا الحب إلى كره شديد لدرجة أنها لا تطيق سماع اسمه".

وأضافت: "لم أفرح في الشرنوبي بعد أزمة إيقافه بسبب شركة إنتاج خطيبته السابقة سارة الطباخ، لمى هي من تركته وليس هو، ولكن لست متعاطفة معه لأنه أدرى بمشاكله ويعلم جيدا على ماذا وقع في عقده وكل هذه الأمور من شأنه هو فقط".

وتابعت: "ما حدث معه هو جزاء كل شخص يدخل بيوت ناس لا يعرف قيمتهم، قد يكون صغيرا في السن، لا أعلم ولكن من يخسر ابنتي لمى يخسر كل شيء".

يُذكر أن لمى ابنة أمل رزق أعلنت خطوبتها على محمد الشرنوبي قبل 3 سنوات، إلا أن الخطبة فسخت بعد حوالي 8 أشهر دون الكشف عن أسباب الانفصال.