شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ترد على مريام فارس: "كل إنسان بيعمل بأصله ..مش منتظرة تقدير من حدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة اللبنانية، إليسا، على تصريحات مواطنتها، ميريام فارس، التي أدلت بها مؤخرا، قبل إحياء حفلها الأول فى المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وأبدت ميريام فارس فى تصريحات متلفزة، استيائها من تصرف إليسا، عقب أزمتها الشهيرة، الخاصة بمنعها من الغناء فى مصر، على خلفية تصريحاتها عنها في مهرجان "موازين" المغربي.

وقالت: "بصراحة لو ما كانت إليسا عملت "لايك" للفيديو المسرب والمحرف اللي نزل، كنت قبلت اعتذارها.. لكن "اللايك" الخاص بها معناه دعم للفيديو وللإساءة لي".

وأضافت: "إليسا قالت إنها ما كانت تقصد تعمل "لايك".. وإنها بتعمل أحيانا لايكات على شئ بيضحكها"، متسائلة : "إنتى شايفة إن دى حاجة تضحك".

وذكرت وكالة سبوتنك الروسية أن إليسا، أعادت أمس السبت، نشر تغريدة لأحد متابعيها يقول فيها: "قال هى ما غلطت لما حكيت عن أم الدنيا مصر وما عجبها إنه إليسا دافعت عنها.. يا ديعان الكم دقيقة الي اليسا روحتهن"، فعلقت إليسا على تغريدة متابعها، قائلة: "حبيبى كل إنسان بيعمل بأصله ! مش منتظرة تقدير من حدا". Advertisements