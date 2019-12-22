شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ترد على مريام فارس: "كل إنسان بيعمل بأصله ..مش منتظرة تقدير من حدا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة اللبنانية، إليسا، على تصريحات مواطنتها، ميريام فارس، التي أدلت بها مؤخرا، قبل إحياء حفلها الأول فى المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "موسم الرياض".
وأبدت ميريام فارس فى تصريحات متلفزة، استيائها من تصرف إليسا، عقب أزمتها الشهيرة، الخاصة بمنعها من الغناء فى مصر، على خلفية تصريحاتها عنها في مهرجان "موازين" المغربي.
وقالت: "بصراحة لو ما كانت إليسا عملت "لايك" للفيديو المسرب والمحرف اللي نزل، كنت قبلت اعتذارها.. لكن "اللايك" الخاص بها معناه دعم للفيديو وللإساءة لي".
وأضافت: "إليسا قالت إنها ما كانت تقصد تعمل "لايك".. وإنها بتعمل أحيانا لايكات على شئ بيضحكها"، متسائلة : "إنتى شايفة إن دى حاجة تضحك".
وذكرت وكالة سبوتنك الروسية أن إليسا، أعادت أمس السبت، نشر تغريدة لأحد متابعيها يقول فيها: "قال هى ما غلطت لما حكيت عن أم الدنيا مصر وما عجبها إنه إليسا دافعت عنها.. يا ديعان الكم دقيقة الي اليسا روحتهن"، فعلقت إليسا على تغريدة متابعها، قائلة: "حبيبى كل إنسان بيعمل بأصله ! مش منتظرة تقدير من حدا".
يشار إلى أن إليسا علقت على أزمة ميريام فارس في مصر، خلال مشاركتها في مهرجان "موازين" بالمغرب : "أول شيء جل من لا يخطىء. كل إنسان يخطئ، وأوقات الإنسان يخطئ لكى يعرف أين حدوده وما الذى يجب أن يقوله.. طبعا أنا سمعت ما قالته ميريام، أنا مصر بالنسبة لى خط أحمر مثل أى بلد عربى ومثل بلدى لبنان".
وطالبت المطربة اللبنانية في مؤتمر صحفى على هامش المهرجان، بعدم الاهتمام بالأزمة إلى هذا الحد عقب اعتذار ميريام فارس، موضحة: "هي أخطأت واعتذرت، يمكن ما كان قصدها، ما بدنا نكبر الشغلة أكتر".
ووجه سؤال إلى إليسا ، بشأن إعجابها بتغريدة لفنان مصر يهاجم ميريام فارس، فأجابت:"ممكن أعمل إعجاب على شيء يضحكنى مو قصدى أعمل إعجاب على شيء خاص بميريام.. ميريام بالنتيجة مواطنة لبنانية، وأنا مش رح أشهد عليها حتى يكون حدا مبسوط".
وكانت ميريام فارس أثارت جدلا واسعا في شهر يونيو، بتصريحاتها في المؤتمر الصحفى الذي سبق حفلها فى مهرجان "موازين"، إذ قالت : "قبل ثورة 25 يناير كنت أحيى حفلتين أو أكثر أسبوعيا فى مصر، ولكن بعدها توقفت الحفلات تماما ، وفى هذه الفترة كبرت ومتطلباتى كبرت معى، وبالتالى عليت أجرى، وأصبحت (تقيلة على مصر)"، الأمر الذى تسبب فى موجة هجوم عنيفة ضدها من جانب عدد من الفنانين المصريين.
ومع تزايد الهجوم ضدها، أجرت ميريام فارس اتصالا هاتفيا بهانى شاكر أوضحت خلاله أنه تم فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق وتم تحريف المعنى، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأحد المزايدة على حبها وتقديرها لمصر وشعبها، كما أنها أصدرت بيانا تعتذر فيه للشعب المصرى عن التصريحات، مؤكدة أنه تم فهمها بشكل غير صحيح.
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