أصوات مخيفة تدوي على شواطئ البحر المتوسط .. الحوت الازرق أم أبواق السماء ؟

كتب امير فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2019 02:54 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو انتشرت خلال الساعات الماضية لأصوات غريبة وخيفة على شواطئ داخل البحر الأبيض المتوسط في الإسكندرية وليبيا وبعضها بالجزائر أيضا .

والتي أرجع الكثير من المتابعين إلى أن هذه الأصوات تعود إلى الحوت الأزرق .. وأن هذه الظاهرة تعتبر شذوذا لحركة الحيتان متوقعين أن ذلك حدث بسبب هجرة غير طبيعية للحيتان من المحيطات إلى البحر المتوسط .

وهو دليل على تغير المناخ والأحوال الجوية والتي تسمى ” انتحار الحيتان ” وينذر بحدوث كارثة لأن الحيتان لا تعيش في البحر المتوسط أو البحار الدافئة القريبة من قارة آسيا وهذا يدل على وجود شيء غريب تخاف منه الحيتان .

ولكن هذا الادعاء يبدو غير صحيح وذلك لأنه لم ترصد أي حيتان على الشواطئ المصرية أو الليبية .. كما أنه لم تصدر أي جهة رسمية من البلدين توضيحا لظاهرة الصوت الغريب .

كما حذر البعض أيضا من كارثة عظيمة والأيام القادمة ستثبت ذلك بأن زلزالا عظيما سيقع لأن الحيتان تسمع الموجات الفوق سمعية التي لا تلتقطها الأذن البشرية أو أجهزة السونار الخاصة بالمركز الزلزالي والرصد الحركي لحركات القشرة الأرضية .

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وذكر موقع ” سنوبس ” الأمريكي المختص بمراجعة الأساطير العصرية والشائعات على الإنترنت أن ما قيل هو مغلوط تماما لأن أصوات الحيتان تستخدم موجات صوتية يتعذر على البشر سماعها دون أجهزة خاصة .

وكتب مستخدمون آخرون أن البعض يعتقد أنها أصوات من السماء تسمى ” أبواق السماء ” وتظهر كل فترة على مستوى العالم .

وشكك أيضا عدد من المتابعين في هذه الفيديوهات وإنها مفبركة وأن الأصوات تم تركيبها على الصورة .. إلا أن بعض الأشخاص نفوا تلك الشكوك ببث بعض الفيديوهات مباشرة لتوضيح أن الصوت غير مفبرك .. كما تعمد البعض الآخر أن يذكر اسم المدينة التي يتواجد فيها والتاريخ الذي التقط فيه مقطع الفيديو .